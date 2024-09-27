В Петербурге задержали мужчину, штрафующего людей под видом сотрудника ДПС

В Петроградском районе задержали мужчину, который притворялся сотрудником ДПС и штрафовал прохожих за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию обратилась 85-летняя местная жительница. Мошенник оштрафовал ее на 4500 рублей за переход проезжей части в неположенном месте на Кронверкском проспекте.

Полиция обнаружила 56-летнего мужчину на улице Белы Куна и задержала по подозрению в совершении преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).