KFC в Китае выпустил острый латте со вкусом курицы

Латте со вкусом курицы появился в фирменных кофейнях K Coffee 15 сентября. В течение первых двух дней новинку продавали менее чем за доллар, прежде чем вернуть стандартную цену. В юмористическим проморолике представитель KFC отвечает на бессмысленные вопросы и каждый раз упоминает, что это латте с оригинальным вкусом курицы со специями от полковника Харланда Сандерса.