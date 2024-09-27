KFC в Китае выпустил острый латте со вкусом курицы

KFC в Китае выпустил острый латте с оригинальным вкусом курицы. Покупатели нашли новый вкус «на удивление неплохим».
Латте со вкусом курицы появился в фирменных кофейнях K Coffee 15 сентября. В течение первых двух дней новинку продавали менее чем за доллар, прежде чем вернуть стандартную цену. В юмористическим проморолике представитель KFC отвечает на бессмысленные вопросы и каждый раз упоминает, что это латте с оригинальным вкусом курицы со специями от полковника Харланда Сандерса.
© KFC/Xiaohongshu
Кофе со вкусом курицы от KFC напомнило латте со свининой из Starbucks. К прошлому китайскому Новому году кофейня выпустила несколько локализованных вкусов, включая свинину дунпо. В напиток добавлялся сушеный кусочек мяса.