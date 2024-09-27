В отношении Ильи Варламова* начали уголовное преследование

Московская прокуратура начала уголовное преследование в отношении блогера и журналиста Ильи Варламова* из‑за неоднократного нарушения закона об иноагентах. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в официальном телеграм-канале.

«Прокуратура Москвы установила, что 40-летний Илья Варламов, признанный иноагентом, был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства Российской Федерации продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что материалы их проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Ильи Варламова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По этой статье блогеру грозит до двух лет лишения свободы.

Варламов попал в список иноагентов 23 марта 2023 года. Минюст посчитал, что журналист «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников».