На Сахалине школьникам показали видео аборта во время лекции в актовом зале

На Сахалине в городе Оха старшеклассникам показали реальное видео процедуры прерывания беременности на большом экране в актовом зале. Об этом сообщает News.ru.

Инцидент произошел в школе № 7. На завирусившемся в сети видео мужчина рассказывает про девушку, которая, узнав о своей беременности, приходит в женскую консультацию.

«И первое, что ее спрашивает доктор, не как она хочет родить здорового ребенка, а о том, каким образом она хочет прервать беременность. <…> Просят не показывать. Давайте мы тогда не будем», — говорит он.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», многим школьникам во время просмотра стало плохо. Один из учеников рассказал, что во время лекций девушек призывали рожать, если факт беременности будет подтвержден: «Говорили, что нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной».

Инцидент прокомментировала Екатерина Мизулина. Она заявила, что плохо относится к такой практике, и призвала аккуратнее говорить на такие темы.