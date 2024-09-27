Google намерен сохранить бесплатные сервисы в России

Google стремится сохранить бесплатные сервисы доступными в России. Об этом в пресс-службе компании сообщили «Известям».

По словам представителей технологического гиганта, Google известно, что у некоторых российских пользователей есть проблемы с использованием учетных записей. Компания работает над решением этих проблем, заверили в пресс-службе.

В сентябре некоторые пользователи Google из России столкнулись с проблемами при регистрации новых аккаунтов: для подтверждения нужно было ввести номер телефона, но в случае с российскими номерами появлялось предупреждение, что их нельзя использовать.