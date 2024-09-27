Чили Кевина и степлер в желе: сериал «Офис» получит собственную VR-игру

Компания NBCUniversal объединилась с Meta*, чтобы создать VR-игру по мотивам сериала «Офис». Игра выйдет на Meta Horizon 10 октября.
В The Office World игроки могут занять рабочее место в офисе компании «Дандер Миффлин» и играть в различные мини-игры, вдохновленные некоторыми сценами из сериала, среди которых эпизод с чили Кевина и степлером в желе.
Игроки также могут заработать «баксы Шрута» за работу и использовать их для покупки украшений для стола в интерактивном торговом автомате.
Американская адаптация британского «Офиса» выходила с 2005 по 2013 год. Главные роли в сериале сыграли Стив Кэрелл, Джон Красински, Райан Уилсон, Дженна Фишер, Эд Хелмс и другие. Финальный эпизод собрал у экранов почти 6 млн телезрителей, а в 2016 году Rolling Stone включил «Офис» в список «100 величайших телевизионных шоу всех времен».
Сейчас шоураннер американской версии сериала Грег Дэниелс продолжает работу над новым сериалом по вселенной шоу, который получил название «The Paper». Проект расскажет о редакции непопулярной региональной газеты, будничные заботы которой отправляется снимать та же съемочная команда, что документировала Майкла Скотта и его подчиненных.
* Meta, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.