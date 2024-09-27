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В мемуарах Лизы Мари Пресли раскрылась ее послеродовая опиоидная зависимость

Сегодня в 12:41

В мемуарах покойной Лизы Мари Пресли раскрылась ее зависимость от опиоидов после родов.

В книге под названием «Here to the Great Unknown» Пресли пишет, что после рождения близнецов Харпер и Финли Локвуд в 2008 году она пристрастилась к обезболивающим препаратам.

«Пару лет это было развлечением, а потом перестало быть таковым. Это была абсолютная зависимость, ломка в высшей степени», — написала она.

По словам Пресли, в последние годы она видела слишком много близких людей, которые боролись с этой зависимостью и умирали от нее. «Пришло время распрощаться со стыдом. Мы должны перестать обвинять и осуждать себя и окружающих нас людей», — написала она.

Мемуары, выход которых запланирован на 8 октября, были частично написаны Пресли, а затем дописаны ее дочерью Райли Киф.

Лиза Мари Пресли скончалась 13 января 2023 года. Судмедэксперты округа Лос-Анджелес заявили, что причиной смерти стали спайки (рубцовой ткани), образовавшиеся после операции по снижению веса, которая была сделана много лет назад.

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