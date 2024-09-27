В мемуарах Лизы Мари Пресли раскрылась ее послеродовая опиоидная зависимость

В мемуарах покойной Лизы Мари Пресли раскрылась ее зависимость от опиоидов после родов.

В книге под названием «Here to the Great Unknown» Пресли пишет, что после рождения близнецов Харпер и Финли Локвуд в 2008 году она пристрастилась к обезболивающим препаратам.

«Пару лет это было развлечением, а потом перестало быть таковым. Это была абсолютная зависимость, ломка в высшей степени», — написала она.

По словам Пресли, в последние годы она видела слишком много близких людей, которые боролись с этой зависимостью и умирали от нее. «Пришло время распрощаться со стыдом. Мы должны перестать обвинять и осуждать себя и окружающих нас людей», — написала она.

Мемуары, выход которых запланирован на 8 октября, были частично написаны Пресли, а затем дописаны ее дочерью Райли Киф.