В России протестировали технологию управления «газелью» силой мысли

Российские инженеры протестировали технологию управления «газелью» с помощью нейроинтерфейса, который считывает волновую активность мозга и информацию с датчиков акселерометра, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на IT-компанию Neiry, создавшую технологию.

«Российские инженеры из УлГТУ совместно с российской биотехлабораторией Neiry провели эксперимент по управлению беспилотным грузовиком „Газель Next“ с помощью нейроинтерфейса. Они представили уникальное решение, позволяющее управлять автомобилем без рук — с помощью волновой активности головного мозга и датчиков акселерометра», — заявили в компании.

По словам сотрудников, нейроинтерфейс снимает показатели электроэнцефалограммы мозга человека, отслеживает движение головы и пульс. Также прибор позволяет понять, в каком состоянии находится мозг: его когнитивную нагрузку, усталость, стресс и концентрацию внимания.

Для эксперимента разработчики подключили нейроинтерфейс к компьютеру, а компьютер — к машине. Таким образом они создали сложную логику алгоритма управления автомобилем, которая обеспечивает поворот колес, управление скоростью и сценарием экстренной остановки.

«Если водитель сконцентрирован на дороге и при этом не отвлекается, скорость автомобиля увеличивается. Как только система детектирует нарастание усталости или отвлечение — скорость снижается. В экстренной ситуации или если водитель надолго отвлекся от приборной панели и лобового стекла — например, когда уснул и кивает, — срабатывает система аварийной остановки», — объяснили в Neiry.