WSJ: В Ухане затонула новейшая китайская атомная подлодка

Новейшая китайская атомная ударная подводная лодка затонула в Ухане в мае–июне этого года, а власти Китая пытались скрыть произошедшее, сообщает The Wall Street Journal.

По информации анонимных источников издания, которую подтвердили Reuters, AFP и AP, в конце мая или начале июня субмарина нового класса «Чжоу» затонула у пирса на судостроительном заводе Wuachang, где она проходила окончательное оснащение перед выходом в море. Спутниковые снимки свидетельствуют, что в первые дни июня к верфи для подъема подлодки со дна Янцзы прибыли большие плавучие краны.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что у них нет никаких данных об инциденте. «Мы не знакомы с ситуацией, о которой вы упомянули, и в настоящее время не можем предоставить никакой информации», — сказал сотрудник китайского посольства.

Что стало причиной затопления судна и находилось ли на его борту ядерное топливо в тот момент, неизвестно, однако собеседники издания не исключают такой возможности. Они отмечают, что у них нет данных о пострадавших или о том, что китайские власти брали пробы воды и окружающей среды для измерения уровня радиации.

По мнению старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Томаса Шугарта, китайскую субмарину, вероятно, удалось поднять, но на ее восстановление уйдет много времени.

«Вся лодка будет заполнена водой. Вам придется вычищать всю электронику. Электродвигатели, возможно, придется заменить. Это будет очень много работы», — прокомментировал он. Шугарт считает, что риск утечки ядерного топлива невелик, поскольку подлодка не выходила в море, а ее реакторы, скорее всего, работали не на полную мощность.