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В Китае распродают пшеницу, на которой стоял Канье Уэст во время концерта

Сегодня в 12:28
Фото: China News Service/Getty Images

В Китае пучки пшеницы, на которой стоял Канье Уэст во время своего концерта в южной островной провинции Хайнань, продают по 300 юаней (43 доллара) за штуку. Об этом сообщает South China Morning Post.

Это было первое выступление Уэста в Китае за 16 лет. За три минуты поклонники купили 30 тыс. билетов, еще 225 тыс. человек остались в очереди. 15 сентября рэпер выступил на стадионе, засыпанном пшеницей, перед огромной толпой зрителей. Шоу было настолько популярно, что было объявлено о еще одном концерте 28 сентября.

Вскоре после выступления на крупной китайской платформе появились объявления о продаже «пшеницы, на которую наступил Канье», с ценами от 49 до 300 юаней (от 7 до 43 долларов США).

«Эта солома была сорвана с пути Канье, по которому он шел от входа к вершине пшеничного холма. Я могу предоставить фото и видео в качестве доказательства», — говорится в объявлении одного из продавцов.

20 сентября один из сотрудников концертной площадки сообщил, что пшеница на мероприятии на самом деле была пластиковой и покрашенной краской из баллончика, чтобы казаться настоящей.

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