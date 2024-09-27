В Китае распродают пшеницу, на которой стоял Канье Уэст во время концерта

В Китае пучки пшеницы, на которой стоял Канье Уэст во время своего концерта в южной островной провинции Хайнань, продают по 300 юаней (43 доллара) за штуку. Об этом сообщает South China Morning Post.

Это было первое выступление Уэста в Китае за 16 лет. За три минуты поклонники купили 30 тыс. билетов, еще 225 тыс. человек остались в очереди. 15 сентября рэпер выступил на стадионе, засыпанном пшеницей, перед огромной толпой зрителей. Шоу было настолько популярно, что было объявлено о еще одном концерте 28 сентября.

Вскоре после выступления на крупной китайской платформе появились объявления о продаже «пшеницы, на которую наступил Канье», с ценами от 49 до 300 юаней (от 7 до 43 долларов США).

«Эта солома была сорвана с пути Канье, по которому он шел от входа к вершине пшеничного холма. Я могу предоставить фото и видео в качестве доказательства», — говорится в объявлении одного из продавцов.