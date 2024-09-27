В 2024 году россияне потратили на кроссовки почти 45 миллиардов рублей

За первые семь месяцев 2024 года россияне потратили на кроссовки 44,8 млрд рублей — рекордную сумму как минимум за последние три года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные отчета Центра развития перспективных технологий.

В прошлом году за аналогичный период на кроссовки потратили 32 млрд рублей, а в 2022-м и 2021-м — 18,4 млрд и 17 млрд рублей соответственно.

Средняя цена за пару кроссовок с января по июль этого года составила 3699 рублей — на 590 рублей больше, чем годом ранее. В 2022 году такая обувь стоила в среднем 3857 рублей, а в 2021-м — 4071.

В разговоре с «Ведомостями» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что вещи стали доступнее для россиян из удаленных городов и сел, где нет спортивных магазинов, благодаря маркетплейсам. Там товары, как правило, стоят дешевле, что еще больше подстегивает спрос, считает эксперт.