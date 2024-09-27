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Action Bronson снимется у Даррена Аронофски с Остином Батлером и Зои Кравиц

Сегодня в 10:16
Фото: @actionbronson

Рэпер и ведущий кулинарного шоу «Fuck, That’s Delicious» Action Bronson присоединился к Остину Батлеру («Дюна-2») и Зои Кравиц («Бэтмен») в фильме Даррена Аронофски «Пойман на краже», сообщает Variety.

Новая картина создателя «Реквиема по мечте» и «Черного лебедя» основана на книгах Чарли Хьюстона и рассказывает о Хэнке Томпсоне, бывшем бейсболисте, который «невольно ввязывается в дикую борьбу за выживание в криминальном мире Нью-Йорка 1990-х годов». Съемки фильма проходят в Ист-Виллидж на Манхэттене.

В актерский состав также вошли Реджина Кинг («Хранители»), Лив Шрайбер («Рэй Донован»), Мэтт Кинг («Рок-н-ролльщик») и пуэрто-риканский рэпер Бад Банни.

Бронсон известен своим расслабленным стилем и комичными отсылками. Его самая известная песня — «Baby Blue» с участием Chance the Rapper, вошедшая в Billboard Hot 100 в 2015 году.

Артист также глубоко погрузился в кулинарную жизнь, с 2016 года он ведет шоу «Fuck, That’s Delicious» на канале Viceland с участием знаменитостей вроде Джоны Хилла и легенд ресторанного бизнеса, включая Даниэля Булуда и Майкла Вольтаджио.

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