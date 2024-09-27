Action Bronson снимется у Даррена Аронофски с Остином Батлером и Зои Кравиц

Рэпер и ведущий кулинарного шоу «Fuck, That’s Delicious» Action Bronson присоединился к Остину Батлеру («Дюна-2») и Зои Кравиц («Бэтмен») в фильме Даррена Аронофски «Пойман на краже», сообщает Variety.

Новая картина создателя «Реквиема по мечте» и «Черного лебедя» основана на книгах Чарли Хьюстона и рассказывает о Хэнке Томпсоне, бывшем бейсболисте, который «невольно ввязывается в дикую борьбу за выживание в криминальном мире Нью-Йорка 1990-х годов». Съемки фильма проходят в Ист-Виллидж на Манхэттене.