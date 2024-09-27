Discord могут полностью заблокировать в России в ближайшие дни

Популярный среди геймеров мессенджер Discord может быть полностью заблокирован в России. С 20 сентября Роскомнадзор направил пять новых решений в отношении работы приложения в России, передает «Коммерсант».

РКН включил несколько страниц Discord в реестр запрещенных сайтов. Как отмечает издание, такие решения могут стать основанием для блокировки ресурса по закону «об информтехнологиях и защите информации».

Источник «Коммерсанта» отметил, что мессенджер может быть официально заблокирован уже «в ближайшие дни», а собеседник в игровой индустрии добавил, что в отрасли обсуждается риск замедления приложения.