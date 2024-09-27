Discord могут полностью заблокировать в России в ближайшие дни

Популярный среди геймеров мессенджер Discord может быть полностью заблокирован в России. С 20 сентября Роскомнадзор направил пять новых решений в отношении работы приложения в России, передает «Коммерсант».
РКН включил несколько страниц Discord в реестр запрещенных сайтов. Как отмечает издание, такие решения могут стать основанием для блокировки ресурса по закону «об информтехнологиях и защите информации».
Источник «Коммерсанта» отметил, что мессенджер может быть официально заблокирован уже «в ближайшие дни», а собеседник в игровой индустрии добавил, что в отрасли обсуждается риск замедления приложения.
В середине сентября пользователи Discord уже жаловались на массовые сбои в его работе. Тогда многие не смогли открыть веб- и мобильную версию мессенджера без VPN. 26 сентября более 11 тыс. пользователей в РФ сообщили о сбоях в работе онлайн-платформы.