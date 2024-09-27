Electronic Arts закроет мобильную игру The Simpsons: Tapped Out спустя 12 лет

Electronic Arts закрывает мобильную игру The Simpsons: Tapped Out спустя 12 лет. В сообщении студии говорится, что тайтл перестанет быть доступным в 2025 году, а обновления прекратятся в октябре.

«К сожалению, покупки в приложении были отключены и игра больше не будет доступна в App Store после 31 октября 2024 года. Вы можете продолжать играть до 24 января 2025 года. После этого игра будет недоступна. Мы прощаемся с вами. До новых встреч…» — говорится в заявлении Electronic Arts.