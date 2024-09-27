Electronic Arts закроет мобильную игру The Simpsons: Tapped Out спустя 12 лет

Electronic Arts закрывает мобильную игру The Simpsons: Tapped Out спустя 12 лет. В сообщении студии говорится, что тайтл перестанет быть доступным в 2025 году, а обновления прекратятся в октябре.
«К сожалению, покупки в приложении были отключены и игра больше не будет доступна в App Store после 31 октября 2024 года. Вы можете продолжать играть до 24 января 2025 года. После этого игра будет недоступна. Мы прощаемся с вами. До новых встреч…» — говорится в заявлении Electronic Arts.
В своих соцсетях студия заявила, что решение о прекращении работы сервиса было эмоциональным.
«Вместе с нашими партнерами из „Симпсонов“ и компании Walt Disney мы наслаждались тем, что подарили эту игру вам, фанатам, и видели, как каждый из вас создавал свои собственные любимые версии Спрингфилда. Это было удивительное путешествие, и мы благодарны, что смогли предоставить 308 обновлений, 831 персонаж и, включая сегодняшнее прощание, 1463 квестовые линии».
The Simpsons: Tapped Out — бизнес-симулятор, который дебютировал в App Store в 2012 году. Пользователям предлагалось создать свой собственный Спрингфилд, используя знакомые персонажи и здания из сериала. В течение года в игре регулярно появлялись обновления, связанные с сюжетными линиями сериала и праздничными эпизодами.