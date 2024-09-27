Джаред Харрис рассказал, что снялся в «Морбиусе», чтобы было чем платить за ипотеку

Джаред Харрис рассказал о своем дебюте в Marvel, отметив изданию iNews, что согласился на роль в «Морбиусе» 2022 года ради зарплаты.
«У меня есть ипотека, которую нужно выплачивать, знаете ли. Иногда ты соглашаешься на что‑то, потому что тебе нужно зарабатывать деньги», — сказал он.
Размышляя, почему лента провалилась, Харрис подчеркнул, что фильмы такого плана получаются хорошо, если у тебя есть чувство юмора. «Нельзя относиться к ним, как к Шекспиру. Так что да, тому фильму не повредило бы более острое чувство юмора», — отметил он.
Харрис сыграл в «Морбиусе» роль доктора Эмиля Николаса, наставника и отца доктора Майкла Морбиуса (Джаред Лето), который управляет лечебницей для людей с неизлечимыми заболеваниями.
В фильме Лето играет роль знаменитого биохимика, который пытается вылечиться от редкого заболевания крови, но случайно заражает себя вампиризмом. В «Морбиусе» Даниеля Эспиносы также снялись Мэтт Смит, Адриа Архона, Эл Мэдригал и Тайриз Гибсон.