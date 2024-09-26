Apple TV+ показал трейлер второго сезона «Терапии» с Харрисоном Фордом

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер второго сезона комедийно-драматического сериала «Терапия» с Харрисоном Фордом в главной роли. Он выйдет на стриминговом сервисе 16 октября.
Проект рассказывает о переживающем горе психотерапевте, который решает нарушить правила своей профессии и говорить клиентам все, что он самом деле думает. Это удивительным образом меняет жизнь не только пациентов, но и его самого.
Сериал продлили на второй сезон еще до завершения первого. Представители Apple TV+ отмечали, что зрители «сразу полюбили увлекательный, трогательный и уморительный мир «Терапии»».
Критик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий признавался, что драмеди вызвало у него «экзистенциальный ужас и тошноту». «Терапия» воспевает волшебство нарушения границ между людьми», — писал он.
В «Терапии» снимаются, помимо Форда, Джейсон Сигел, Джессика Уилльямс, Криста Миллер, Майкл Ури, Тед МакГинли и другие. В качестве создателя и исполнительного продюсера выступает сам Сигел вместе с соавторами «Теда Лассо» Биллом Лоуренсом и Бреттом Голдстайном.