Apple TV+ показал трейлер второго сезона «Терапии» с Харрисоном Фордом

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер второго сезона комедийно-драматического сериала «Терапия» с Харрисоном Фордом в главной роли. Он выйдет на стриминговом сервисе 16 октября.

Проект рассказывает о переживающем горе психотерапевте, который решает нарушить правила своей профессии и говорить клиентам все, что он самом деле думает. Это удивительным образом меняет жизнь не только пациентов, но и его самого.