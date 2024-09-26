Энтони Маки спасает жизнь ребенка в постапокалиптическом триллере «Хищных земель»

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На ютуб-канале Vertical опубликовали трейлер фильма «Хищные земли» («Elevation»), главную роль в котором исполнил Энтони Маки («Повелитель бури», «Мстители: Финал»).

Актер сыграл отца-одиночку, который вместе с двумя женщинами пытается спасти жизнь мальчика среди постапокалиптических пейзажей Скалистых гор. В образе спутниц главного героя предстали Морена Баккарин («Гренландия», «Дэдпул») и Мэдди Хассон («Злое»).

Режиссером картины выступил Джордж Нолфи, автор двух других проектов с участием Маки — «Меняющих реальность» и «Банкир». Сценарий ленты написали Джон Гленн («На крючке»), Джейкоб Роман и Кенни Райан (оба — «Спецназ»).

«Хищные земли» выйдут в кинопрокат 8 ноября. Фильм можно будет посмотреть в том числе в России.