WSJ: аукционный дом Sotheby’s может закрыться из‑за финансовых проблем

Один из важнейших аукционных домов мира Sotheby’s может закрыться из‑за финансовых проблем. Об этом написал The Wall Street Journal.

По словам издания, у Sotheby’s резко снизилась прибыль. В первом полугодии 2024 года она упала на 88%. Продажи на аукционах также стали меньше на 25%.

Негативная динамика в развитии бизнеса аукционного дома, как утверждает WSJ, наблюдается после приобретения Sotheby’s французским миллиардером Патриком Драи. Он владеет активом уже пять лет.

В сентябре стало известно, что Sotheby’s ликвидировал свое юридическое лицо в России. ООО «Сотбис» работала в стране с 2006 года, но закрылась из‑за западных санкций. Свою деятельность прекратила в России также Christie’s.