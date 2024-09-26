Идрис Эльба появится в сериале «Все рушится» по роману Чинуа Ачебе

Британский актер Идрис Эльба, известный по фильмам «Тихоокеанский рубеж» и «Три тысячи лет желаний», снимется в сериале «Все рушится» — экранизации одноименного романа нигерийского писателя Чинуа Ачебе. Об этом сообщил Variety.

Проект выпустит студия А24. Эльба не только исполнит главную роль в шоу, но и выступит его исполнительным продюсером. Над сериалом также будут работать Джина Картер из 22Summers, Дэвид Ойелово и Аманда Н’Дука из Yoruba Saxon, Бен Форкнер, Дайо Огуньеми и Achebe Masterworks.

У экранизации пока нет сценариста. Ему предстоит рассказать историю бесстрашного африканского воина Оконкво, который полон решимости сохранить свой народ и культуру, столкнувшиеся с британскими колонизаторами.

Борьба героя за сохранение власти и традиций, по сюжету, превращается в душераздирающее противостояние. По словам авторов будущего сериала, Оконкво — «незабываемый персонаж, воплощающий напряжение между силой, уязвимостью и адаптивностью».

Эльбе, вероятно, достанется главная роль в предстоящем сериале. Кто сыграет других героев истории, пока неизвестно.

Чинуа Ачебе опубликовал книгу «Все рушится» в 1958 году. Она стал первым романом для автора, известного также как поэт и литературный критик. За сочинение Ачебе получил Международную Букеровскую премию в 2007 году. Роман переведен на сегодняшний день на более чем 60 языков.