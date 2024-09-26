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Майка Монро снимется в ремейке «Руки, качающей колыбель»

Вчера в 23:34
Фото: maikamonroe

Американская актриса Майка Монро, известная по хоррорам «Оно приходит за тобой» и «Собиратель душ», снимется в ремейке психологического триллера «Рука, качающая колыбель». Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит Мишель Гарса Сервера по сценарию Мики Блумберга, автора эротического триллера «Стоп-слова». Спродюсируют картину Том Филд из Radar Pictures, Майкл Шафер, Майк Ларокка из Department M, Майкл Наполиелло и Мария Фриск.

Монро сыграет женщину, чей муж покончил с собой, когда его поймали за сексуализированным преступлением. Чтобы отомстить за свою утрату, героиня решается отомстить девушке, которая выдвинула обвинения против ее супруга.

Оригинальный фильм вышел в 1992 году, его снял Кертис Хэнсон по сценарию Аманды Сильвер. Главные роли исполнили Ребекка Де Морнэй и Анабелла Шиорра.

«Афиша Daily» назвала Монро в числе главных «королев крика» в 2023 году. Среди ее проектов были «Оно», «Гость», «Тау», «Злодеи» и «Незнакомец». Недавно фильмография актрисы пополнилась хоррором «Собиратель душ» с Николасом Кейджем. Здесь можно посмотреть эксклюзивный фрагмент фильма, а здесь узнать про новый проект Монро — сиквеле «Оно приходит за тобой».

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