Майка Монро снимется в ремейке «Руки, качающей колыбель»

Американская актриса Майка Монро, известная по хоррорам «Оно приходит за тобой» и «Собиратель душ», снимется в ремейке психологического триллера «Рука, качающая колыбель». Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит Мишель Гарса Сервера по сценарию Мики Блумберга, автора эротического триллера «Стоп-слова». Спродюсируют картину Том Филд из Radar Pictures, Майкл Шафер, Майк Ларокка из Department M, Майкл Наполиелло и Мария Фриск.

Монро сыграет женщину, чей муж покончил с собой, когда его поймали за сексуализированным преступлением. Чтобы отомстить за свою утрату, героиня решается отомстить девушке, которая выдвинула обвинения против ее супруга.

Оригинальный фильм вышел в 1992 году, его снял Кертис Хэнсон по сценарию Аманды Сильвер. Главные роли исполнили Ребекка Де Морнэй и Анабелла Шиорра.