Бэтмен получил звезду на Аллее славы Голливуда

Бэтмен стал первым супергероем, получившим именную звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщает Variety. На церемонии присутствовал актер Берт Уорд, сыгравший Робина в телешоу «Бэтмен» 1960-х годов.

«Поклонники со всего мира будут в восторге, узнав, что Темный рыцарь получит свою награду, расположенную рядом со звездами Адама Уэста, который играл его в сериале 1960-х, и самого Боба Кейна — соавтора персонажа», — заявили организаторы.

Кто появился в костюма Бэтмена, неизвестно. На заднем плане видно Бэтмобиль, который появлялся в картине Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Бэтмен стал 2790-й фигурой, чье имя появилось на Аллее славы. Хоть он и первый супергерой со звездой, но не первый вымышленный персонаж — первооткрывателем стал Микки Маус в 1978 году.