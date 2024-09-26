Бэтмен получил звезду на Аллее славы Голливуда

Бэтмен стал первым супергероем, получившим именную звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщает Variety. На церемонии присутствовал актер Берт Уорд, сыгравший Робина в телешоу «Бэтмен» 1960-х годов.
«Поклонники со всего мира будут в восторге, узнав, что Темный рыцарь получит свою награду, расположенную рядом со звездами Адама Уэста, который играл его в сериале 1960-х, и самого Боба Кейна — соавтора персонажа», — заявили организаторы.
Кто появился в костюма Бэтмена, неизвестно. На заднем плане видно Бэтмобиль, который появлялся в картине Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Бэтмен стал 2790-й фигурой, чье имя появилось на Аллее славы. Хоть он и первый супергерой со звездой, но не первый вымышленный персонаж — первооткрывателем стал Микки Маус в 1978 году.
Читатели комиксов познакомились с Бэтменом (тогда он писался как Bat-Man, но вскоре дефис убрали) и Брюсом Уэйном в 1939 году. Вместе с ним на страницах Detective Comics появился комиссар полиции Гордон, который стал верным союзником супергероя и позже получил имя Джеймс.