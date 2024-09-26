Холзи госпитализировали после «очень страшного» приступа

Американская певица Холзи рассказала, что ее госпитализировали после «очень страшного» приступа. Этим артистка поделилась в соцсети X.

Холзи рассказала, что провела в больнице несколько дней, после чего вернулась домой. Она не пояснила, что именно случилось, но подчеркнула, что «никому не рекомендует» сталкиваться с подобным.

Певица также разместила в инстаграме* видео из больничной палаты. На нем Холзи лежит в постели. На соседней койке с нейнаходится ее жених — актер Эван Джогиа, известный по сериалу «Виктория-победительница».

Летом 2024 года Холзи рассказала, что в последние годы столкнулась с целым рядом недугов. Певице диагностировали системную красную волчанку и редкое лимфопролиферативное заболевание, затрагивающее Т-лимфоциты.