Иван Янковский и Анастасия Талызина снимутся в сериале по фильму «Москва слезам не верит»

Иван Янковский и Андрей Максимов («Фишер») воссоединятся в сериале по советскому фильму «Москва слезам не верит». Об этом говорится в телеграм-канале Wink.

Еще в проекте снимутся Андрей Бурковский, Тина Стойилкович, Мария Камова и Анастасия Талызина. Работать над сериалом будут Жора Крыжовников и Ольга Долматовская.

Сюжет расскажет о трех подругах в Москве, которые ищут любовь и счастье в нулевые и двадцать лет спустя. Дата премьеры пока не называется.