Иван Янковский и Анастасия Талызина снимутся в сериале по фильму «Москва слезам не верит»

Иван Янковский и Андрей Максимов («Фишер») воссоединятся в сериале по советскому фильму «Москва слезам не верит». Об этом говорится в телеграм-канале Wink.
Еще в проекте снимутся Андрей Бурковский, Тина Стойилкович, Мария Камова и Анастасия Талызина. Работать над сериалом будут Жора Крыжовников и Ольга Долматовская.
Сюжет расскажет о трех подругах в Москве, которые ищут любовь и счастье в нулевые и двадцать лет спустя. Дата премьеры пока не называется.
«Москва слезам не верит» — советский фильм режиссера Владимира Меньшова 1979 года. В 1981-м он получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», обойдя фильмы Акиро Куросавы, Франсуа Трюффо и Иштвана Сабо.