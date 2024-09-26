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Иван Янковский и Анастасия Талызина снимутся в сериале по фильму «Москва слезам не верит»

Вчера в 22:49
Фото: Wink

Иван Янковский и Андрей Максимов («Фишер») воссоединятся в сериале по советскому фильму «Москва слезам не верит». Об этом говорится в телеграм-канале Wink.

Еще в проекте снимутся Андрей Бурковский, Тина Стойилкович, Мария Камова и Анастасия Талызина. Работать над сериалом будут Жора Крыжовников и Ольга Долматовская.

Сюжет расскажет о трех подругах в Москве, которые ищут любовь и счастье в нулевые и двадцать лет спустя. Дата премьеры пока не называется.

«Москва слезам не верит» — советский фильм режиссера Владимира Меньшова 1979 года. В 1981-м он получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», обойдя фильмы Акиро Куросавы, Франсуа Трюффо и Иштвана Сабо.

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