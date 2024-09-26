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В Пермскому крае мужчина закопал свою машину, чтобы избежать ее ареста

Сегодня в 21:44
Фото: Alexey Golubev/Unsplash

В Пермском крае мужчина закопал свою машину, чтобы скрыть ее от судебных приставов. Об этом сообщили в региональном Главном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Житель Краснокамска заложил автомобиль марки «Митцубиси». Суд постановил взыскать машину за задолженности по кредитным платежам на сумму более 160 тыс. рублей. Однако мужчина не хотел отдавать авто.

Приставы искали транспортное средство, чтобы арестовать его, но безуспешно. Машина не передвигалась и не находилась рядом с домом должника.

«Тем не менее поиски продолжались. В ходе очередной проверки территории, прилегающей к дому должника, судебный пристав обратил внимание на огромную кучу чернозема. Особое подозрение вызывали ее очертания», — рассказали в ГУФССП.

Под землей оказался «тщательно замаскированный» автомобиль. Чтобы вернуть его, владельцу необходимо в ближайшее время погасить задолженность перед банком. Если он этого не сделает, машину «передадут на принудительную реализацию».

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