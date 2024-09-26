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Каллум Тернер и Райли Кио заменят Джоша О’Коннора и Кристен Стюарт в «Обрезке розовых кустов»

Сегодня в 20:48
Фото: rileykeough

Звезда сериала «Дейзи Джонс и The Six» Райли Кио и Каллум Тернер из «Фантастических тварей» заменят Кристен Стюарт и Джоша О’Коннора в фильме «Обрезка розовых кустов» («Rosebush Pruning»). Об этом сообщил Deadline.

Картину снимет Карим Айноз, известный по лентам «Игра королевы» и «Невидимая жизнь Эвридики». В актерский состав проекта войдут Эль Фэннинг («Малефисента», «Неоновый демон») и Памела Андерсон («Спасатели Малибу»).

Помимо них, в фильме примут участие Джейми Белл («Грязь»), Лукас Гейдж («Белый лотос»), Трейси Леттс («Ford против Ferrari»), Элена Анайя («Кожа, в которой я живу»). Создавать ленту будут MUBI, The Match Factory и The Apartment.

В основу картины ляжет итальянская драма «Кулаки в кармане», снятая Марко Беллоккьо. Сценарий нового фильма напишет Эфтимис Филиппу, работавший над «Лобстером», «Видами доброты» и «Убиством священного оленя»».

«Я рад воплотить в жизнь этот дерзкий и восхитительный сценарий, который бросает вызов нашим представлениям о традиционной семье и патриархате, с этим блестящим актерским составом, который давно меня впечатляет», — сказал Айноз.

Продюсерами ленты выступят Виола Фюген и Майкл Уэбер, Андреас Венц, Хуан Кано и Рейчел Даргавел.

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