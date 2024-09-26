Каллум Тернер и Райли Кио заменят Джоша О’Коннора и Кристен Стюарт в «Обрезке розовых кустов»

Звезда сериала «Дейзи Джонс и The Six» Райли Кио и Каллум Тернер из «Фантастических тварей» заменят Кристен Стюарт и Джоша О’Коннора в фильме «Обрезка розовых кустов» («Rosebush Pruning»). Об этом сообщил Deadline.