Каллум Тернер и Райли Кио заменят Джоша О’Коннора и Кристен Стюарт в «Обрезке розовых кустов»

Звезда сериала «Дейзи Джонс и The Six» Райли Кио и Каллум Тернер из «Фантастических тварей» заменят Кристен Стюарт и Джоша О’Коннора в фильме «Обрезка розовых кустов» («Rosebush Pruning»). Об этом сообщил Deadline.
Картину снимет Карим Айноз, известный по лентам «Игра королевы» и «Невидимая жизнь Эвридики». В актерский состав проекта войдут Эль Фэннинг («Малефисента», «Неоновый демон») и Памела Андерсон («Спасатели Малибу»).
Помимо них, в фильме примут участие Джейми Белл («Грязь»), Лукас Гейдж («Белый лотос»), Трейси Леттс («Ford против Ferrari»), Элена Анайя («Кожа, в которой я живу»). Создавать ленту будут MUBI, The Match Factory и The Apartment.
В основу картины ляжет итальянская драма «Кулаки в кармане», снятая Марко Беллоккьо. Сценарий нового фильма напишет Эфтимис Филиппу, работавший над «Лобстером», «Видами доброты» и «Убиством священного оленя»».
«Я рад воплотить в жизнь этот дерзкий и восхитительный сценарий, который бросает вызов нашим представлениям о традиционной семье и патриархате, с этим блестящим актерским составом, который давно меня впечатляет», — сказал Айноз.
Продюсерами ленты выступят Виола Фюген и Майкл Уэбер, Андреас Венц, Хуан Кано и Рейчел Даргавел.