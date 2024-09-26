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В Южной Корее фермерам заплатят 75 млн долларов за отказ от мяса собак

Вчера в 22:17
Фото: Anoir Chafik/Unsplash

Власти Южной Кореи потратят 100 млрд вон (75 млн долларов) на компенсацию для фермеров и животноводов, чтобы побудить их отказаться от разведения собак на мясо. Об этом сообщает Reuters.

Фермерам также заплатят до 600 тыс. вон (452 доллара) за каждую возвращенную собаку. Власти рассчитывают таким образом отправить большинство этих животных в приюты.

«Хотя многие опасаются, что оставшиеся собаки могут быть подвергнуты эвтаназии, а многие из них в течение следующих трех лет могут быть переработаны для употребления в пищу, я могу с уверенностью сказать, что это не входит в наши планы», — отметил заместитель министра сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития страны Пак Бом Су.

В Южной Корее насчитывается более 1500 ферм по разведению собак и более 200 предприятий по их убою, а около 2300 ресторанов по-прежнему подают собачье мясо.

В январе в Южной Корее приняли законопроект, запрещающий употреблять и продавать собачье мясо. С 2027 года за убой собаки с целью ее употребления может грозить до трех лет тюрьмы или штраф в размере 30 млн вон (22,8 тыс. долларов).

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