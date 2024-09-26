Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи детям зажигалок

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, запрещающий продажу зажигалок и баллончиков для их заправки несовершеннолетним. Мера направлена на борьбу со сниффингом среди детей— вдыханием бытовых газов, следует из пояснительной записки.

В ведомстве отметили, что вдыхание углеводородных сжиженных газов, содержащихся в бытовых товарах, может привести к остановке сердца и смерти. Авторы законопроекта ссылаются на статистику, по которой с 2016 по 2023 год 817 из 844 детей погибли от отравления газосодержащей продукцией.