Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи детям зажигалок

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, запрещающий продажу зажигалок и баллончиков для их заправки несовершеннолетним. Мера направлена на борьбу со сниффингом среди детей— вдыханием бытовых газов, следует из пояснительной записки.
В ведомстве отметили, что вдыхание углеводородных сжиженных газов, содержащихся в бытовых товарах, может привести к остановке сердца и смерти. Авторы законопроекта ссылаются на статистику, по которой с 2016 по 2023 год 817 из 844 детей погибли от отравления газосодержащей продукцией.
Проект был внесен в Госдуму группой депутатов разных фракций и сенаторов в июне. Документ предусматривает поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка и статью 41 закона об образовании.
Правительство планирует утвердить полный перечень газосодержащих товаров, которые нельзя будет продавать несовершеннолетним. Власти собираются определить способ проверки возраста покупателя при онлайн-продажах. В остальных случаях продавец должен будет проверить документ, удостоверяющий личность.
В июне 2024-го депутаты Госдумы также приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи детям энергетиков.