В Совфеде предложили начислять баллы женщинам с детьми при поступлении в вуз

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил начислять дополнительные баллы абитуриенткам с детьми при поступлении в вуз. Письмо направлено главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову, передает ТАСС.

«Детей предлагается считать индивидуальным достижением, за который необходимо предусмотреть начисление максимального количества дополнительных баллов к результатам экзаменов», — считает Кутепов. При этом «индивидуальным достижением» может стать только тот ребенок, который родился в течение года до подачи документов в вуз.

Из письма следует, что эта мера может стать частью «профилактики прерывания беременности» и «повысить статус семей с детьми». Как отмечает сенатор, эта будет еще один шаг «для обеспечения возможности получения высшего образования женщинам с детьми», который не требует денег для реализации.

На данный момент индивидуальными достижениями, за которые начисляются дополнительные баллы (максимум 10 к сумме баллов ЕГЭ), считаются окончание школы с отличием, спортивные успехи и победы в олимпиадах. Они дают преимущество при равенстве конкурсных баллов.