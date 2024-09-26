Сара Полсон рассказала об ужасах песчаной бури в фичуретке «Задержи свое дыхание»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали фичуретку фильма «Задержи свое дыхание» — нового проекта звезды «Американской истории ужасов» и «Рэтчед» Сары Полсон.

Актриса сыграла женщину, которая стремится защитить своих детей от жуткой песчаной бури. Стена пыли не только грозит вызвать проблемы с дыханием, но и толкает людей на страшные поступки.

Трейлер фильма, который вышел ранее, показал фигуру ужасающего человека, который прячется в пыли. Реален он или лишь создан воображением напуганной женщины, станет известно 3 октября, когда фильм выйдет на стриминговом сервисе Hulu.

Пока же Полсон раскрыла только, что картина исследует, как далеко может зайти мать, чтобы защитить своих малышей. Эта тема, а также ощущение небезопасности в своем собственном доме — то, что будет понятно всем зрителям, считает актриса.

«Можете представить себе стену пыли? Представьте, что вам негде спрятаться и нет никакой возможности закрыться от нее», — говорит она в фичуретке. «Эта история о настоящем ужасе», — добавляет артистка.