Сара Полсон рассказала об ужасах песчаной бури в фичуретке «Задержи свое дыхание»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали фичуретку фильма «Задержи свое дыхание» — нового проекта звезды «Американской истории ужасов» и «Рэтчед» Сары Полсон.
Актриса сыграла женщину, которая стремится защитить своих детей от жуткой песчаной бури. Стена пыли не только грозит вызвать проблемы с дыханием, но и толкает людей на страшные поступки.
Трейлер фильма, который вышел ранее, показал фигуру ужасающего человека, который прячется в пыли. Реален он или лишь создан воображением напуганной женщины, станет известно 3 октября, когда фильм выйдет на стриминговом сервисе Hulu.
Пока же Полсон раскрыла только, что картина исследует, как далеко может зайти мать, чтобы защитить своих малышей. Эта тема, а также ощущение небезопасности в своем собственном доме — то, что будет понятно всем зрителям, считает актриса.
«Можете представить себе стену пыли? Представьте, что вам негде спрятаться и нет никакой возможности закрыться от нее», — говорит она в фичуретке. «Эта история о настоящем ужасе», — добавляет артистка.
Помимо Полсон, в ленте снялись Аннали Эшфорд («Отыграть назад»), Эбон Мосс-Бахрах («Медведь»), Амья Миллер («Планета обезьян: Война»), Билл Хек («Рэй Донован»). Режиссерами фильма выступили Уилльям Джойнс и Кэрри Кроуз, сценаристка «Мира Дикого Запада».