Вышел первый трейлер «Балерины» с Аной де Армас. Премьера спин-оффа «Джона Уика» состоится 5 июня.
Действие фильма развивается между событиями третьей и четвертой частями «Джона Уика». В ролике показан путь девушки-киллера, которая мечтает отомстить убийцам своих родителей. Она сражается со врагами, а в конце концов встречает самого Бабу-ягу в исполнении Киану Ривза.
Над фильмом работали Чад Стахелски и Лен Уайзман. Сценарий картины написал Шей Хаттен. Помимо де Армас и Ривза, в актерский состав вошли Анджелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Лэнс Реддик, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус, Иэн МакШейн.
«Балерина» станет уже вторым спин-оффом кинофраншизы о Джоне Уике. Также в 2023 году вышел приквел-сериал «Континенталь», в центре которого оказывается знаменитый отель и его менеджер Уинстон. Впервые балерина появилась в качестве эпизодического персонажа в «Джоне Уике-3», где ее сыграла Юнити Фелан.