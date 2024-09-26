Вышел первый трейлер «Балерины» с Аной де Армас

Действие фильма развивается между событиями третьей и четвертой частями «Джона Уика». В ролике показан путь девушки-киллера, которая мечтает отомстить убийцам своих родителей. Она сражается со врагами, а в конце концов встречает самого Бабу-ягу в исполнении Киану Ривза.