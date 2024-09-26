В Ставропольском крае установят государственные вытрезвители

Сегодня / 15:56
Hamster Kombat провел листинг криптовалюты HMSTR
Сегодня / 19:23
Сара Полсон рассказала об ужасах песчаной бури в фичуретке «Задержи свое дыхание»
Сегодня / 19:05
Вышел первый трейлер «Балерины» с Аной де Армас
Сегодня / 18:42
Анджелина Джоли перевоплощается в Марию Каллас в дебютном тизере «Марии»
Сегодня / 18:14
Документалист Алекс Гибни снимет сериал о Барбре Стрейзанд. Он получит доступ к ее личным архивам
Сегодня / 18:07
«Скажи то, что боишься сказать»: вышел первый тизер второго сезона сериала «The Last of Us»
Сегодня / 18:01
Джуди Денч и Джон Сина озвучат ИИ-чатботов компании Meta*
Сегодня / 17:54
На севере Франции нашли послание 200-летней давности
Сегодня / 17:35
Риз Уизерспун анонсировала открытый кастинг на главную роль в приквеле «Блондинки в законе»
Сегодня / 17:22
Священник РПЦ уверен, что «семейные грехи» и «прививки без разбора» вызывают аутизм у детей
Сегодня / 16:58
Disney выдвинет «Дэдпула и Росомаху» на главные кинопремии
Сегодня / 16:47
Муж Маргарет Куолли наврал Адаму Сэндлеру, чтобы она снялась в сиквеле «Счастливчика Гилмора»
Сегодня / 16:30
В Волгограде мужчина отсудил у «Перекрестка» 13 000 рублей за невкусную еду
Сегодня / 15:54
В Ташкенте арестовали учительницу, избившую ученика. Но по другому делу
Сегодня / 15:13
The Cure выпустили первую за 16 лет песню «Alone»
Сегодня / 15:04
Радикальный художник разбил скульптуру Ай Вэйвэя на открытии его выставки
Сегодня / 14:53
Алексея Панина заочно приговорили к 6 годам тюрьмы по делу о призывах к терроризму
Сегодня / 14:50
«Почему он, а не я?»: вышел трейлер «Небриллиантовой руки» — новогоднего ремейка фильма Гайдая
Сегодня / 14:26
«Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне получит третий сезон
Сегодня / 14:20
В Германии арестовали троих подозреваемых в шантаже Михаэля Шумахера
Сегодня / 14:03
Продажи пива выросли сильнее, чем у любого другого товара повседневного спроса
Сегодня / 13:40
Российские онлайн-кинотеатры вырезали из «Твин Пикса» сцены с трансгендерным персонажем
Сегодня / 13:07
Discord перестал работать в России
Сегодня / 12:52
Мэру Нью-Йорка предъявили обвинения в ходе расследования коррупции
Сегодня / 12:38
Шаман разводится с супругой Еленой Мартыновой
Сегодня / 12:01
Минцифры: Google ограничил россиянам создание новых аккаунтов
Сегодня / 11:51
Кофе может подорожать на 30% до конца года
Сегодня / 11:01
В Англии прошел традиционный чемпионат по кривлянию
Сегодня / 10:11
Пермяк закопал свою машину, чтобы ее не арестовали за долги
Сегодня / 10:10
В Японии оправдали мужчину, который больше полувека ждал смертного приговора
Сегодня / 09:39
«Джокер: Безумие на двоих» появится в предсеансном обслуживании с 12 октября
Сегодня / 09:02
Джеймс Ван стал продюсером сериала про Робокопа
Сегодня / 02:27
Звезда «Русалочки» Джона Хауэр-Кинг сыграет в новом фильме Кэтрин Бигелоу
Сегодня / 02:04
Документальный сериал о Дидди выйдет на Netflix. Его спродюсировал 50 Cent
Сегодня / 01:07
Тим Рот снимется в фильме «Острые козырьки»

В Ставропольском крае установят государственные вытрезвители

Сегодня в 19:19
Фото: Danny Lines/Unsplash

Депутаты Ставропольского края приняли законопроект о создании государственных вытрезвителей. Они появятся в регионе в марте 2025 года, сообщают «Ведомости».

Председатель краевого заксобрания Николай Великдань пожаловался на отсутствие в регионе вытрезвителей и отметил, что этим вопросом приходится заниматься медикам. По его словам, закон призван помочь людям в состоянии наркотического, алкогольного или иного токсического опьянения и создать для них специализированные организации.

«В 2022–2023 годах краевое министерство по национальной политике и делам казачества совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления провели работу по подбору здания для такого учреждения. Предусмотрено, что финансирование расходов, связанных с реализацией закона, будет осуществляться за счет краевого бюджета», — отметил Великдань.

По информации «Ведомостей», из выделенных 33,6 млн рублей два потратят на аренду новых помещений площадью от 300 квадратных метров. На зарплату сотрудникам вытрезвителей заложат 23,8 млн, а оставшиеся средства потратят на покупку мебели, специализированного автомобиля и другие расходы.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами