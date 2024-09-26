В Ставропольском крае установят государственные вытрезвители

Депутаты Ставропольского края приняли законопроект о создании государственных вытрезвителей. Они появятся в регионе в марте 2025 года, сообщают «Ведомости».

Председатель краевого заксобрания Николай Великдань пожаловался на отсутствие в регионе вытрезвителей и отметил, что этим вопросом приходится заниматься медикам. По его словам, закон призван помочь людям в состоянии наркотического, алкогольного или иного токсического опьянения и создать для них специализированные организации.

«В 2022–2023 годах краевое министерство по национальной политике и делам казачества совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления провели работу по подбору здания для такого учреждения. Предусмотрено, что финансирование расходов, связанных с реализацией закона, будет осуществляться за счет краевого бюджета», — отметил Великдань.