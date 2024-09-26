Анджелина Джоли перевоплощается в Марию Каллас в дебютном тизере «Марии»

В сети появился первый трейлер байопика «Мария» о знаменитой оперной певице Марии Каллас в исполнении Анджелины Джоли. Фильм выйдет в кинотеатрах 27 ноября, а 11 декабря появится на Netflix.
На экране актриса предстанет в образе греческой певицы американского происхождения Каллас, которая умерла от сердечного приступа в возрасте 53 лет. Как следует из трейлера, «Мария» охватит всю историю жизни Каллас.
Помимо Джоли, в актерский состав вошли Валерия Голино («Человек дождя»), Коди Смит-МакФи («Власть пса»), Халук Бильгинер («Личность»), Альба Рорвахер («Химера»), Пьерфранческо Фавино («Война миров Z»), Джереми Уилер («Корона») и Ребека Стейнберг («Солнцестояние»).
Премьера «Марии» состоялась на Венецианском кинофестивале и была встречена восьмиминутными овациями. Режиссером картины выступил Пабло Ларраин, а сценаристом — создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Ранее дуэт работал над фильмом «Спенсер: Тайна принцессы Дианы».