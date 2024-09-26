Документалист Алекс Гибни снимет сериал о Барбре Стрейзанд. Он получит доступ к ее личным архивам

Американский режиссер-документалист Алекс Гибни, известный по фильмам «Гражданин Х» и «Безумен, но не болен», снимет сериал об актрисе и певице Барбре Стрейзанд. Об этом сообщил Rolling Stone.

Зведа «Смешной девчонки» и «У зеркала два лица» предоставит кинематографисту доступ к своим личным архивам. Гибни сможет посмотреть «сотни часов персональных, никогда ранее не показанных видео».

Он также ознакомится с фотоснимками из коллекции Стрейзанд и аудиозаписями. Это, как считает автор ленты, позволит «подробно рассказать о звездном прошлом Стрейзанд и ее нынешних творческих начинаниях».

Продюсером картины выступит Фрэнк Маршалл, среди проектов которого — «Индиана Джонс и колесо судьбы», «Девушка в поезде», «Мир Юрского периода», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Идентификация Борна».

«На протяжении лет я думала о том, как лучшим образом поделиться огромным количеством контента, который я надежно храню в своем подвале. Эти фильмы, фото и музыкальные записи, многие из которых никогда не видела и не слышала публика, хранят одни из моих самых дорогих воспоминаний», — сказала Стрейзанд.