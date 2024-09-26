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На севере Франции нашли послание 200-летней давности

Сегодня в 17:54
Фото: Guillaume Blondel

Студенты-волонтеры, участвующие в археологических раскопках на севере Франции, нашли послание, оставленное около 200 лет назад. Об этом сообщает Би-би-си.

Письмо обнаружено на месте древней галльской деревни недалеко от города Дьепп на севере Франции. Оно было в небольшом флаконе, в котором женщины обычно хранили нюхательную соль.

Внутри — лист бумаги, свернутый в трубочку и перевязанный бечевкой. На нем сказано: «П.Ж.Фере, уроженец Дьеппа, член различных интеллектуальных обществ, проводил здесь раскопки в январе 1825 года. Он продолжает свои исследования на этой обширной территории, известной как Сите де Лимес или Лагерь Цезаря».

Фере был местной знаменитостью, и записи муниципалитета подтверждают, что он провел здесь первые раскопки 200 лет назад. Результаты его работы помогли создать первые карты региона.

По словам главы археологической службы Гийома Блонделя, команда знала о предыдущих раскопках, но находка стала для археологов полной неожиданностью. Помимо записки они нашли и другие артефакты, среди которых фрагменты керамики возрастом около 2 тыс. лет.

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