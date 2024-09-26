Джуди Денч и Джон Сина озвучат ИИ-чатботов компании Meta*

Джуди Денч («007: Координаты „Скайфолл“») и Джон Сина («Миротворец») подарят свои голоса чатботам с искусственным интеллектом компании Meta*. Об этом рассказал главный исполнительный директор корпорации Марк Цукерберг во время ежегодной конференции Connect, передает Би-би-си.

Кроме того, пользователи Meta AI смогут получать информацию от ИИ-версий Аквафины («Безумно богатые азиаты»), Кигана-Майкла Ки («Кей и Пил») и Кристен Белл («В лучшем мире»).

На событии Цукерберг также представил первый рабочий прототип очков дополненной реальности Orion. «Я думаю, что голос станет более естественным способом взаимодействия с ИИ, чем текст», — отметил он.

Среди других новых предложений чатбота, похожего на ChatGPT, — возможность распознавать вещи, которые фотографируют пользователи, и предоставлять им информацию о них. Функция редактирования изображений позволит пользователям изменять фотографии, просто сообщив Meta AI, какие изменения они хотят получить.

Глава компании заявил, что в настоящее время Meta AI используют более 400 млн человек в месяц, причем 185 млн из них делает это еженедельно.