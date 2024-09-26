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Риз Уизерспун анонсировала открытый кастинг на главную роль в приквеле «Блондинки в законе»

Сегодня в 17:35
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Актрису на главную роль в сериале-приквеле «Блондинки в законе» найдут с помощью открытого кастинга.

Об этом рассказала звезда оригинального фильма Риз Уизерспун в своем инстаграме*. «Наш поиск версии Эль Вудс из старшей школы официально начался!» — написала она в посте.

«Вместе с нашими друзьями Prime Video мы делаем процесс кастинга полностью открытым, так что вы можете отправить свои пробы по ссылке в моем био… Мне не терпится увидеть все ваши сказочные образы всеми любимой вегетарианки!» — сказала актриса.

О работе над приквелом знаменитой комедии стало известно в мае. Судя по официальному описанию, проект расскажет о «героине Эль Вудс в старшей школе и о жизненном опыте, превратившем ее в культовую девушку, которую мы узнали и полюбили в первом фильме».

Уизерспун сыграла роль Эль Вудс в двух фильмах «Блондинка в законе». Первая картина, вышедшая в 2001 году, была основана на одноименной книге Аманды Браун и стала хитом, собрав в мировом прокате более 140 млн долларов. Сиквел вышел в 2003 году, а в 2009-м — телевизионный фильм «Блондинки в законе», где Уизерспун выступила только продюсером.

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