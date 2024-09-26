Священник РПЦ уверен, что «семейные грехи» и «прививки без разбора» вызывают аутизм у детей

Священник Русской православной церкви считает, что «семейные грехи» и «прививки без разбора» приводят к аутизму детей. Такие идеи высказал протоиерей Артемий Владимиров на встрече прихожан Алексеевского ставропигиального женского монастыря, ее запись доступна на YouTube.

«Что можно сказать о „солнечных“ детях, даунятах? Они как правило совершенно незлобивые. Страсти совершенно не прикасаются к такому ребенку заметным образом, в отличие от полноценных в психосоматическом отношении детей», — ответил священник на вопрос прихожанина.

«Потому они и „солнечные“, что Божья благодать бережет дух этого человека и по земным меркам он не социализирован и не дееспособен, а Духом святым явственно осенен, когда родители приохочивают его к таинствам церкви», — добавил он.

«Аутизм — сложное явление, ныне распространенное. Отчасти последствие прививок, которые вкалывают детям без всякого разбора и без проверки качества. Отчасти, конечно, семейные грехи, но большей частью мы грешим на какие‑то события в здравоохранении», — сказал Артемий.

В той же сессии вопросов и ответов его спросили о деменции и болезни Альцгеймера у мужчин и женщин старшего поколения.

«Ну это физиология, биохимия, атеросклероз, бляшки, какие‑то вирусы, поражающие нейронные связи. Связано ли это состояние с духовной жизнью? Сомнительно. Находясь в здравом уме и трезвой памяти, мы должны молиться, чтобы нас миновали эти тяжкие системные заболевания», — выразил мнение протоиерей.

Как отмечает «Мел», слова священнослужителя вызвали шквал негативной реакции, после чего комментарии под видео были отключены.

Гипотеза о возникновении расстройства аутического спектра у привитых детей считается ложной в медицинском сообществе. Тем не менее она приобрела популярность в среде антипрививочников и стала звучать особенно громко во время пандемии коронавируса.