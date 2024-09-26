Муж Маргарет Куолли наврал Адаму Сэндлеру, чтобы она снялась в сиквеле «Счастливчика Гилмора»

Маргарет Куолли присоединится к сиквелу «Счастливчика Гилмора». Об этом сообщает Deadline.

По словам актрисы, ее муж Джек Антонофф соврал Адаму Сэндлеру об уровне ее игры в гольф, когда выступал за то, чтобы она присоединилась к актерскому составу предстоящего сиквела. Дело в том, что оригинальная комедия 1996 года была ее любимым фильмом, а Сэндлер — ее первой любовью.

Куолли рассказала в эфире «The Tonight Show» с Джимми Фэллоном, что, когда увидела анонс второй части фильма, она сразу же написала своим агентам: «Все что угодно — ни одна роль не будет маленькой. Пожалуйста. Я должна быть частью этого, я умоляю вас. Пожалуйста. Чего бы это ни стоило».

Тогда ведущий показал переписку Антоноффа и Сэндлера, в которой последний спрашивает: «А ваша жена вообще играет в гольф?» — на что фронтмен Bleachers ответил: «Да, она действительно хороша».

«Какой хороший муж. А я не умею играть в гольф. Он лгал ради семьи… Я ни дня в жизни не играла в гольф. Я вообще ужасна», — сказала Куолли.

Сэндлер приступил к съемкам «Счастливчика Гилмора-2» в начале этого месяца в Нью-Джерси. В актерский состав сиквела войдут Джули Боуэн и Кристофер МакДональд — он первым раскрыл информацию о готовящемся продолжении хита. Кроме того, в фильме можно будет увидеть Трэвиса Келси в камео-роли.