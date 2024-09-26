В Ташкенте арестовали учительницу, избившую ученика. Но по другому делу

В Узбекистане арестовали учительницу, которая побила шестиклассника за просьбу вести урок на русском. Об этом пишет Nova24 со ссылкой на пресс-службу офиса детского омбудсмена.

После происшествия на уроке русского языка она устроила дебош в другой школе Ташкента. Женщина пришла в учебное заведение, которое посещает ее дочь, устроила скандал в кабинете школьного руководителя, побила коллегу, оказала сопротивление правоохранителям и проявила «асоциальное поведение», которое видели сотни учеников школы, говорится в публикации.

Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве, невыполнении законных требований правоохранителей, а также в незаконном вмешательстве в работу педагогов. Ее поместили под арест на семь суток, а также назначили штраф в 3,4 миллиона сумов (меньше 25 тыс. рублей).

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Избиение школьника произошло 23 сентября. Агрессивная учительница была принята на работу на испытательный срок, но уже в первый день атаковала ученика шестого класса, который попросил ее вести урок русского языка на русском, а не узбекском.

По итогам происшествия классная руководительница потребовала от ребенка публично извиниться перед избившей его учительницей. В городском управлении дошкольного и школьного образования заявили, что школьник «пререкался» и «повздорил» с учительницей, а в результате инцидента не пострадал.