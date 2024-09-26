В Волгограде мужчина отсудил у «Перекрестка» 13 000 рублей за невкусную еду

Дзержинский районный суд Волгограда обязал «Перекресток» вернуть местному жителю Альберту Ч. 13 356 рублей за невкусные продукты. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы судов Волгоградской области.

В сообщении говорится, что 16 февраля мужчина приобрел в магазине продукты под брендами «Маркет» и «Зеленая линия» на сумму 5858 рублей. На их упаковках была размещена надпись: «Вернем деньги, если Вам не понравился вкус или качество. Без чека».

«В процессе употребления выше указанных продуктов истец понял, что вкус приобретенных продуктов является специфическим, и он истцу не понравился», — отметили в пресс-службе.

Из‑за этого Альберт обратился в «Перекресток» в устной форме с требованием вернуть деньги, однако в магазине ему отказали. После этого он оставил письменную жалобу в адрес администрации магазина, но и она осталась без удовлетворения.

Тогда мужчина решил обратиться в суд, который взыскал в его пользу стоимость продуктов в размере 5858 рублей, неустойку за период с марта по апрель — 3046 рублей и штраф — 4452 рубля.