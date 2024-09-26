Радикальный художник разбил скульптуру Ай Вэйвэя на открытии его выставки

Мужчина разбил скульптуру китайского художника и активиста Ай Вэйвэя во время открытия его выставки в итальянской Болонье. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя выставки.

Инцидент произошел еще 20 сентября во дворце Палаццо Фава. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения, кадры с которой Ай Вэйвэй опубликовал у себя в инстаграме*. На них видно, как посетитель выставки толкает скульптуру, после чего она разбивается, а мужчина поднимает один из ее фрагментов над головой. Затем его задерживают охранники.

Нападавшим оказался чешский современный художник Вацлав Писвейч, который известен такими радикальными жестами. В 2018 году он ударил Марину Абрамович по голове ее портретом. В том же году он покрасил «Большую глину» Урса Фишера — скульптуру, которая сейчас стоит в Москве на Болотной набережной. Кроме того, Писвейч поджигал ткань на копии Давида во Флоренции, которого драпировали черным в знак траура. За свои поступки акционист несколько раз сидел в тюрьме.