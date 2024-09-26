Радикальный художник разбил скульптуру Ай Вэйвэя на открытии его выставки

Мужчина разбил скульптуру китайского художника и активиста Ай Вэйвэя во время открытия его выставки в итальянской Болонье. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя выставки.
Инцидент произошел еще 20 сентября во дворце Палаццо Фава. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения, кадры с которой Ай Вэйвэй опубликовал у себя в инстаграме*. На них видно, как посетитель выставки толкает скульптуру, после чего она разбивается, а мужчина поднимает один из ее фрагментов над головой. Затем его задерживают охранники.
Целью атаки стала работа китайского художника «Фарфоровый куб», созданная из фарфоровых водопроводных труб.
Нападавшим оказался чешский современный художник Вацлав Писвейч, который известен такими радикальными жестами. В 2018 году он ударил Марину Абрамович по голове ее портретом. В том же году он покрасил «Большую глину» Урса Фишера — скульптуру, которая сейчас стоит в Москве на Болотной набережной. Кроме того, Писвейч поджигал ткань на копии Давида во Флоренции, которого драпировали черным в знак траура. За свои поступки акционист несколько раз сидел в тюрьме.
После уничтожения работы Ай Вэйвэя его арестовала полиция. На выставке уничтоженную скульптуру заменили ее полноразмерной копией.
Комментируя случившееся, Ай Вэйвэй назвал уничтожение произведений искусства неприемлемым, независимо от мотивов. «Такие действия не только подрывают роль музея как общественного пространства, но и представляют потенциальную физическую угрозу, выходящую за рамки простого ущерба смыслу, который несет в себе произведение искусства», — сказал он.
Художник не винит в произошедшем службу безопасности. «В современном мире, если кто‑то решил что‑то разрушить, мер безопасности часто бывает недостаточно», — отметил автор.