The Cure выпустили первую за 16 лет песню «Alone»

Легенды пост-панка The Cure выпустили сингл «Alone» — первую новую песню за 16 лет. Коллектив также подтвердил, что их долгожданный альбом «Songs of a Lost World» выйдет 1 ноября.

Последние несколько недель группа подогревала интерес поклонников. Сначала она изменила дизайн своих страниц в соцсетях и разослала фанатам открытки с намеком на название и дату выхода альбома, а затем запустила проекции в городах по всему миру и создала секретный веб-сайт и канал WhatsApp, на котором позже поклонники могли прослушать песню «Alone».Теперь песня с предстоящей пластинки официально появилась на стримингах.

В интервью NME фронтмен The Cure Роберт Смит, за последние годы потерявший мать, отца и брата, рассказал, что их первый за 16 лет альбом будет «безжалостным» и «отразит темную сторону пережитого им за последние несколько лет». По его словам, пластинка будет отсылать к классическим записям вроде «Pornography», поскольку «в ней нет песен, которые поднимают настроение».