Алексея Панина заочно приговорили к 6 годам тюрьмы по делу о призывах к терроризму

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Алексея Панина к 6 годам колонии. Об этом пишет РИА «Новости».

Актера признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК об оправдании терроризма. Ему также на три года запретили выкладывать материалы в интернет.

Сейчас Панин находится не в России. Срок наказания ему будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции.

Причиной для возбуждения дела стал пост актера о взрыве на Крымском мосту в день рождения Владимира Путина, который был написан 8 октября 2022 года.