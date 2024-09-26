Disney выдвинет «Дэдпула и Росомаху» на главные кинопремии

Disney заявил о планах продвигать «Дэдпула и Росомаху» в число претендентов на главные награды киноиндустрии, в том числе — «Золотой глобус» и «Оскар». Об этом сообщил Variety со ссылкой на источники.

На «Золотом глобусе» блокбастер Шона Леви, собравший в мировом прокате более миллиарда долларов, будет представлен в комедийных категориях, а Райан Рейнолдс в роли Уэйда Уилсона будет претендовать на статуэтку в категории «Лучший актер в мюзикле или комедии».

Хью Джекмана, вернувшегося к роли Логана, выдвинут среди актеров второго плана на всех ключевых премиях, включая «Золотой глобус», Премию Гильдии киноактеров США, «Выбор критиков» и «Оскар».

Как отмечает Variety, фильму почти гарантировано место во введенной в прошлом году категории «Награда за кинематографические достижения и кассовые сборы» «Золотого глобуса». Ее присуждают самым признанным критиками и кассовым фильмам года. В 2023 году приз в этой категории получила «Барби», которая была номинирована на восемь «Оскаров», в том числе за лучшую картину.

В номинациях «Оскара» «Дэдпул и Росомаха», скорее всего, появятся в технических категориях, таких как «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты».

«Дэдпул» Тима Миллера, вышедший в 2016 году, стал любимцем у критиков и кассовой сенсацией, собрав по всему миру более 780 млн долларов. На тот момент он также стал самым кассовым фильмом с рейтингом R.