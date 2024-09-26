«Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне получит третий сезон

Сильвестр Сталлоне анонсировал третий сезон сериала «Король Талсы». Об этом актер и исполнительный продюсер шоу сообщил в инстаграме*.
Он выделил позитивную реакцию критиков на вторую часть проекта, а также отметил выросший интерес зрителей к нему и количество просмотров на стриминговых площадках.
«Я в восторге и шоке от того, что наш рейтинг на Rotten Tomatoes держится на 100%, а просмотры шоу взлетели на 75%, что просто неслыханно. Это второе самое популярное шоу в МИРЕ на всех стриминговых площадках. Большое всем спасибо, а сейчас мы работаем над третьим сезоном», — написал Сталлоне.
Согласно данным The Wrap, криминальная драма попала в топ-10 самых ожидаемых развлекательных проектов этой осени в США. Сериал оказался в списке рядом с Call of Duty: Black Ops 6, сериалом Amazon «Властелин Колец» и картиной «Смерч-2» с Гленом Пауэллом.
Над «Королем Талсы» Сталлоне работает вместе с продюсером Тейлором Шериданом, создателем хитовых «Йеллоустоуна» и «Мэра Кингстауна». Ранее сообщалось о конфликте продюсера с шоураннером Терренсом Уинтером. Их столкновение привело к понижению Уинтера до главного сценариста сериала.
Новость о продлении появилась после релиза всего двух первых серий второго сезона. Продолжение пополнило актерский состав, к нему добавились Фрэнк Грилло («День курка») и Нил Макдоноу («Соник в кино»).
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