«Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне получит третий сезон

Он выделил позитивную реакцию критиков на вторую часть проекта, а также отметил выросший интерес зрителей к нему и количество просмотров на стриминговых площадках.

«Я в восторге и шоке от того, что наш рейтинг на Rotten Tomatoes держится на 100%, а просмотры шоу взлетели на 75%, что просто неслыханно. Это второе самое популярное шоу в МИРЕ на всех стриминговых площадках. Большое всем спасибо, а сейчас мы работаем над третьим сезоном», — написал Сталлоне.