«Кинопоиск» показал первый трейлер «Небриллиантовой руки» — новогоднего ремейка советского фильма Леонида Гайдая. Премьера комедии состоится 31 декабря в онлайн-кинотеатре и на ТНТ.

В ролике Тимур Батрутдинов летит по воде на Алексее Воробьеве, Павел Воля примеряет новый подбородок, Михаил Галустян отращивает усы, а Юра Музыченко и The Hatters вооружаются.

«Небриллиантовая рука» расскажет о Семене Семеновиче Горбункове, который отправляется в путешествие на круизном лайнере и по пути делает остановку в Дубае. Там контрабандисты Геша и Лелик накладывают ему гипс с айфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».

В фильме появятся Джокер, Харли Квинн, Брюс Ли, роботы, пираты, а также будут отсылки к «Городу грехов» и «Бегущему по лезвию». Помимо этого, в «Небриллиантовой руке» прозвучат новые версии песен «Остров невезения», «Мой мармеладный», «I Need a Hero» и «Skyfall».