В Германии арестовали троих подозреваемых в шантаже Михаэля Шумахера

Немецкая прокуратура предъявила обвинения трем мужчинам, арестованным в связи с предполагаемым шантажом семьи легенды «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Об этом сообщает The Guardian.

По версии следствия, главный подозреваемый, 53-летний житель города Вупперталь, угрожал обнародовать частные фотографии и видео, требуя от семьи гонщика 15 млн евро.

Среди материалов якобы были снимки Шумахера до и после несчастного случая на лыжах во Французских Альпах в 2013 году, в результате которого он получил серьезную черепно-мозговую травму. С тех пор 55-летний семикратный чемпион «Формулы-1» не появлялся на публике.

Изображения предположительно были получены от другого 53-летнего немца из города Вюльфрат, который до 2021 года работал охранником семьи Шумахеров. Мужчине, которого подозревают в продаже материалов за «пятизначную» сумму, может грозить «значительный» тюремный срок по обвинению в соучастии в попытке шантажа и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Прокуроры утверждают, что главный подозреваемый несколько раз звонил сотруднику семьи Шумахеров в июне этого года и требовал деньги. Он угрожал слить изображения в даркнет.

Главному подозреваемому предъявлены обвинения в попытке шантажа с максимальным сроком до 15 лет, хотя прокуроры отмечают, что наказание может быть смягчено, поскольку угроза не была приведена в исполнение. В соучастии в шантаже также обвиняют его 30-летнего сына, создавшего неотслеживаемый адрес электронной почты. По версии прокуроров, с этого адреса семье Шумахеров отправляли примеры материалов для шантажа.