Продажи пива выросли сильнее, чем у любого другого товара повседневного спроса

С января по июль 2024 года продажи пива в России увеличились на 8,7%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные NielsenIQ.
Пиво показало самый высокий рост продаж среди всех товаров повседневного спроса. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают, что этому поспособствовал запуск большого числа новых брендов за полгода — около 96 штук.
Еще одна причина — подорожание крепкого алкоголя и вина. Если на пиво с начала года цены выросли на 4,8%, то на вино — на 6,2%, игристое вино — на 6,5%, коньяк — на 6%. Во многом на это повлияло повышение акцизов, в том числе — пошлин на импорт алкоголя из «недружественных» стран (ставка на вино выросла до 25%, а на крепкий алкоголь — до 20% от таможенной стоимости за литр).
Эксперты называют и другие возможные причины взлета продаж пива — учет в статистике присоединенных регионов Украины, развитие внутреннего туризма, аномально жаркая погода летом и усиление борьбы с нелегальным рынком.
Производство пива, по данным Росстата выросло на 7,3% по сравнению с 2023 годом.