Продажи пива выросли сильнее, чем у любого другого товара повседневного спроса

С января по июль 2024 года продажи пива в России увеличились на 8,7%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные NielsenIQ.

Еще одна причина — подорожание крепкого алкоголя и вина. Если на пиво с начала года цены выросли на 4,8%, то на вино — на 6,2%, игристое вино — на 6,5%, коньяк — на 6%. Во многом на это повлияло повышение акцизов, в том числе — пошлин на импорт алкоголя из «недружественных» стран (ставка на вино выросла до 25%, а на крепкий алкоголь — до 20% от таможенной стоимости за литр).