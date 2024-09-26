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Discord перестал работать в России

Сегодня в 13:07
Фото: Alexander Shatov/Discord

Пользователи Discord из России сообщили о массовом сбое. Это следует из данных Downdetector.su.

Согласно статистике сайта, о проблемах с работой сервиса этим утром заявили больше 11 тыс. пользователей. У большей (46%) части из них не открывается сайт, еще у 31% не открывается мобильное приложение, у 20% наблюдаются неполадки в работе всего дискорда.

Некоторым комментаторам на сайте помогло вернуть доступ только использование VPN-сервисов.

Аналогичные проблемы с работой сервиса голосовой связи наблюдались неделю назад. Тогда в сети обратили внимание, что Роскомнадзор внес несколько серверов мессенджера в реестр запрещенных сайтов и потребовал от платформы удалить некоторую информацию. Однако проблему связали не с этим, а с ошибками при внедрении сквозного шифрования.

В марте этого года РКН внес Discord в реестр социальных сетей. Согласно закону о самоконтроле платформ, соцсети обязаны самостоятельно находить и блокировать на своей площадке запрещенный контент и создать форму обратной связи для регулятора. За несоблюдение закона владельцам грозит штраф до 8 млн руб.

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