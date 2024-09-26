Российские онлайн-кинотеатры вырезали из «Твин Пикса» сцены с трансгендерным персонажем

В российских онлайн-кинотеатрах «Кион» и «Амедиатека» из второго сезона сериала «Твин Пикс» вырезали сцены с персонажем Дэвида Духовны — трансженщиной, агентом ФБР. На это обратил внимание блогер Антон Котенев.

«Пересматриваю „Твин Пикс“ на платформе „Кион“. И вот вторая половина второго сезона — гм, что‑то странное. Постоянно говорят про какого‑то агента из Госнаркоконтроля, который приехал проверять Купера на предмет контрабанды кокаина через канадскую границу, но… ни разу не показывают!» — написал Котенев.

Цензура коснулась 11-й и 12-й серий второго сезона шоу Дэвида Линча. Как отмечает «Верстка»*, в 13-й серии, где персонаж Духовны помогает агенту Куперу задержать преступников, на экране оставили лишь кадры, где не видно лица актера. «Таким образом, создается впечатление, что в задержании участвует неизвестная девушка», — сообщает издание.

При этом сцены с участием того же персонажа в четвертой серии третьего сезона, вышедшего в 2017 году, остались нетронутыми.

В сериале Дениз Брайсон — бывший специальный агент Управления по борьбе с наркотиками, которая расследовала обвинения в употреблении наркотиков против Дейла Купера. Она начала носить женскую одежду во время операции под прикрытием, а в процессе осознала себя трансженщиной.